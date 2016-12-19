شاهد: لحظة اختطاف امرأة من وسط الشارع ليلًا

رصدت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع بالمملكة المتحدة، لحظة اختطاف امرأة (42 عاماً) من قبل عصابة وسط الشارع في ساعة متأخرة من الليل، وإجبارها على الصعود مع الخاطفين داخل سيارتهم.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن المرأة كانت تسير في أحد الشوارع حين هاجمتها عصابة مكونة من ثلاثة رجال، وأجبروها على الذهاب معهم داخل شاحنة بيضاء إلى إحدى الحانات القديمة في آستلي قرب بلدة ويغان بمدينة مانشستر البريطانية.

وأوضحت تحقيقات الشرطة أن المختطفين استخدموا قطعة من القماش لتغطية وجه الضحية وخنق صرخاتها، وفور وصولهم للحانة طلبوا من المرأة تسليمهم كل ما تحمله من نقود، وهددوا برميها في القناة المجاورة إذا رفضت طلبهم.

وتقول محققة الشرطة جيسيكا صموئيل في ويغان GMP "كانت هذه محنة عنيفة ومرعبة تركت المرأة في حالة صدمة تامة، كما تعرضت للضرر البدني والنفسي لفترة طويلة نتيجة هذا الحادث".

وأضافت "نحن عازمون على تقديم المختطفين للعدالة، كما أننا مستمرون في تحقيقاتنا، وأناشد كل من يتعرف على الرجال الموضحين في الفيديو الاتصال بالشرطة فوراً".