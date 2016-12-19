البث الحي
منوعات

شاهد: جنود يخوضون تحدي المانيكان!

19/12/2016

يبدو أن الشهرة العالمية التي اكتسبها تحدي المانيكان في الآونة الأخيرة، أثار إعجاب الجيش الفلبيني لدرجة أن بعض جنوده قرروا خوض التحدي، لينتشر المقطع -الذي تم تصويره في معسكر تكسون في بولاكان- كالفيروس على الإنترنت.

وبحسب قناة ABS-CBN News، قال مصور الفيديو جون مارك غاتشاليان، إنه حصل على إذن من قائد الفرقة الكولونيل رينيه غلين، وقرر أن يصور ثلاثة مشاهد للتحدي، بمساعدة تقنية من الرقيب سيزار باراميدا كوينكا.

وظهر بعض الجنود في مقطع مصور مدته 42 ثانية في 3 مشاهد مجمدة مختلفة، فالأول يظهر كما لو كانوا يستعدون لخوض معركة، والثاني يظهر تدريبات عسكرية داخل معسكر تكسون في بولاكان.

والثالث يظهر لحظات التهريج والضحك وتنفيذ الحيل الطريفة بين الجنود، لكسر الفكرة المعروفة عن جدية الجنود وعدم ميلهم للضحك أو الابتسام، مؤكدين أنها كانت تجربة ممتعة للغاية.

وحصد الفيديو نحو 250 ألف مشاهدة على صفحة غاتشاليان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد مصور المقطع المصور أن الغرض من الفيديو هو إظهار معاناة الجنود أثناء التدريب والحرب، وكذلك بغرض المتعة.

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)