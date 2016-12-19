شاهد: بايرن ميونيخ يستعيد الصدارة بقذيفة كوستا في دارمشتاد

قادت تسديدة قوية من دوجلاس كوستا فريقه بايرن ميونيخ لفوز باهت 1 – صفر على دارمشتاد متذيل الترتيب ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم.

وسيطر بايرن – الذي يستضيف لايبزيج يوم الأربعاء المقبل قبل توقف المسابقة لمدة شهر بسبب العطلة الشتوية – على اللعب لكنه لم يصنع الكثير من الفرص في الشوط الأول في دارمشتاد.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن "كانت مباراة صعبة ودارمشتاد دافع بشكل جيد للغاية. لم تكن لدينا سرعة كافية في الشوط الأول. المهم أننا انتصرنا ونتصدر البطولة".

وأضاف "لكن يمكننا اللعب أفضل وأسرع. سنفعل أي شيء للفوز على لايبزيج يوم الأربعاء".

وأهدر ماتس هوملز أبرز فرص بايرن بضربة رأس لكن الكرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 40 قبل أن يطالب الفريق الزائر بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من ماريو فرنسيتش على المدافع الالماني الدولي.

وتحسن أداء صاحب الأرض في الشوط الثاني وسدد جيروم جوندورف كرة فوق العارضة من داخل منطقة الجزاء وسدد فرانسيتش كرة من ركلة حرة بجوار المرمى.

لكن البرازيلي كوستا هز الشباك عكس مجريات اللعب في الدقيقة 71 بعد أن تلقى تمريرة من تياجو بعد ركلة حرة وأطلق قذيفة هائلة داخل مرمى مايكل اسر.

وأنقذ مانويل نوير حارس بايرن مرماه من فرصتين قرب النهاية ليستمر دارمشتاد في المركز الأخير بثماني نقاط.