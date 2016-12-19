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شاهد: احتفال غريب بعيد الميلاد داخل مشرحة الموتى!

19/12/2016

فصلت مشرحة موتى في موسكو، مجموعة من عاملات الدفن من عملهم بعد استخدام التوابيت للتصوير بداخلها أثناء الاحتفال بعيد الميلاد وهن في حالة سُكْر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهر مقطع مصور غريب بثه تلفزيون Ren من داخل قاعة الوداع، إحدى عاملات الدفن المخمورات وتدعى ناتاليا غي –مسؤولة جنازات- وهي ترقد داخل أحد التوابيت ممسكة بسيجارة، فيما تضع عاملة أخرى تدعى مارينا غوسيفا صندوق التبرعات بين ساقي زميلتها، وقامت أخريات بالتقاط المقاطع والصور.

وأظهر الفيديو أجواء الاحتفال الغريب بعيد الميلاد في توابيت الموتى، وهن يرددن عبارات مقدسة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية، فيما حاولت المرأة الخروج بصعوبة من التابوت، وتعرضن جميعهن للمساءلة من قبل لجنة الطقوس والسلوك بالمشرحة.

 

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