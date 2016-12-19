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شاهد| إعلامي مصري: "والله العظيم ما بناخد تعليمات من السيسي"

19/12/2016

قال الإعلامي المصري جابر القرموطي إنهم كإعلاميين لا يأخذون تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه رسائل معينة للمشاهدين.

وأضاف القرموطي "إنما أنا دلوقتي بتاخد كلامي، بيقولك توجه من السيسي للإعلام، لازم النهادره تشتموا فلان، دا مبيحصلش واستحالة يحصل".

ونفى القرموطي خلال برنامج "مانشيت" على فضائية العاصمة أخد تعليمات من مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل، قائلا: " بيقولك اللواء عباس كامل بيطلع كلمنا في التليفون ويقول يا ابني عايزين ناخد كذا وكذا، مبيحصلش ..والله العظيم ما حصل مرة معايا… مفيش حاجة اسمها تعليمات للإعلام، كل واحد مننا بيشوف طريقته وأدائه بشخصيته هو، مفيش حاجة اسمها تعليمات".

وانتقد القرموطي تساهل وسائل الإعلام المصرية في كتابة الأخبار دون التحقق من المصادر، مشيرا إلى أن هناك قنوات رسمية للرد عن الدولة وأن الإعلام ليس مخول بالرد على كل كبيرة وصغيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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