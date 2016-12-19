شاهد: أول مصابة بمتلازمة داون تعمل كمعلمة في غزة

هبة الشرفا أول مُعلمة مُساعدة فلسطينية من بين المصابين بمتلازمة داون تنجح في تغيير نظرة مجتمعها والمنطقة والعالم للمبتلين بمتلازمة داون.

وتعلم هبة (27 عاما) طلابا آخرين مبتلين بالمتلازمة ذاتها وتأمل في أن تترقى في عملها بجمعية الحق في الحياة الخيرية بغزة لتصبح معلمة.

وتختلف هبة عن باقي المعلمين في مدرستها بكونها مُعلمة كانت طالبة بذات المدرسة.

ومنذ نعومة أظفارها أظهرت هبة عزيمة صلبة وإرادة قوية بخصوص التعلم.

وتحلم هبة بأن تكون مسؤولة بنفسها عن تعليم الفصل الدراسي بشكل كامل وعن تحضير الأسئلة وما إلى ذلك.

وفي الفصل الدراسي تتواصل هبة مع طلابها -وهم مثلها من المصابين بمتلازمة داون- بأسلوب فريد لاسيما وأن لديها قدرة على فهمهم أكثر وكذلك فهم احتياجاتهم.

وتوضح نوال بن سعيد وهي مُعلمة هبة ومُعلمة تربية خاصة في جمعية الحق في الحياة أن إصرار هبة على تحدي إعاقتها هو ما جعلها أول مُعلمة بمتلازمة داون في الجمعية وقطاع غزة.

وهناك طلاب في جمعية الحق في الحياة يسيرون على خطى هبة الشرفا ويتدربون ليصبحوا مساعدي معلمين مثلها.

وتختص المدرسة التابعة للحق في الحياة بتعليم طلاب يعانون من متلازمة داون والتوحد.

وينتظم في المدرسة نحو 600 طالب إضافة إلى نحو 150 آخرين يتعلمون بمنازلهم.

ويرى نبيل حنيد مدير البرامج التأهيلية في جمعية الحق في الحياة أن نجاح هبة -رغم إعاقتها- في مسؤولية تعليم صف مدرسي يُغير نظرة الأهل والمجتمع والعالم بأسره للمصابين بمتلازمة داون.