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شاهد: أب يوثق معاناة طفلته مع السرطان

19/12/2016

في خطوة جريئة، وثق أب شجاعة طفلته داران البالغة من العمر 5 سنوات والتي تعاني من سرطان الدم من خلال نشره مقطعاً مصوراً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قصة الطفلة داران التي حظيت بانتشار واسع وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعدما نشر والدها كولن دنلاب معاناتها وإصرارها على مقاومة المرض الخبيث موثقاً معركتها معه وصمودها من خلال مقطع مصور.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تبذل مجهوداً كبيراً للتحرك وصعود السلالم للوصول إلى غرفة نومها بسبب جسمها الضعيف نتيجة العلاج الكيماوي، ورغم ذلك أصرّت على التوجه بمفردها الى الطابق العلوي من المنزل دون مساعدة أحد.

حينها قرر والد الطفلة مكافحة المرض وإظهار الأوجاع والمشاكل التي ترافقه والوجه الحقيقي للسرطان لدى الأطفال، من خلال التقاط الفيديو الذي ينقل معاناة المصاب بهذا المرض، وأشار والدها وهو مذيع في إحدى المحطات الإذاعية بولاية بنسلفانيا الأمريكية أن طفلته تخضع للعلاج منذ شهر واحد فقط.

 

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