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سويسرا: رفع التجميد عن 180 مليون فرنك تصالح أصحابها مع مصر

18/12/2016

قال مكتب النائب العام السويسري إنه أفرج عن أصول قيمتها 180 مليون فرنك سويسري (175.52مليون دولار) بعدما أسقط جزءا من تحقيق جنائي يرتبط بثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في مصر.

ومن بين الأشخاص المفرج عن أموالهم رجل الأعمال حسين سالم، الصديق المقرب للرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أن تصالح مع الحكومة المصرية.

وكان المكتب يجري تحقيقا عن "عدد" من الأشخاص لم يكشف عن أسمائهم في سويسرا للاشتباه في غسيل أموال ودعم منظمة إجرامية أو الانتماء إليها.

وبدأ التحقيق السويسري في عام 2011 عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وأعلن المكتب قرار الإفراج عن الأصول عقب اجتماع بين النائب العام السويسري ميشيل لوبير ونظيره المصري في مطلع الأسبوع.

وقال المكتب إن التحقيقات الجنائية ضد ستة أشخاص (لم يكشف عن أسمائهم) جارية بينما لا تزال 430 مليون فرنك أخرى مجمدة.

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