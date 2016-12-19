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تعرف على ما قاله منفذ اغتيال السفير الروسي قبل مقتله

19/12/2016

 

مولود أيتن طاش – منفذ اغتيال السفير الروسي

"مولود أيتن طاش" اسم الشاب الذي أطلق النار على السفير الروسي في أنقرة وأرداه قتيلا، أُثيرت التساؤلات بكثرة بعد لحظات من مقتل السفير عن هوية المنفذ لكن لم تلبث أن اتضحت هويته حيث كان يعمل كأحد عناصر الحراسات الخاصة بأنقرة.

وهتف طاش بمجرد سقوط السفير الروسي على الأرض قائلاً:

"الله أكبر…  الله أكبر".

 "نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما حيينا ساعة".

 "الله أكبر".

"لا تنسوا حلب… لا تنسوا سوريا".

"لن تتذوقوا الأمان حتى تكون بلادنا آمنة".

 

"لن أخرج من هنا إلا ميتا".

 

"كل من شارك في هذا الظلم سيحاسب فردا فردا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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