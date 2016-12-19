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العفو الدولية: جيش ميانمار ربما ارتكب جرائم ضد الإنسانية

19/12/2016

جيش ميانمار استهدف المدنيين الروهينغيا في حملة عنيفة وقاسية

قالت منظمة العفو الدولية إن ميانمار ربما تكون مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حسبما جاء في تقرير نشر اليوم الاثنين يوثق وحشية حملة "الأرض المحروقة" ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

وقال رافيندي دجامين، مدير منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، "إن جيش ميانمار استهدف المدنيين الروهينغيا في حملة عنيفة وقاسية".

وأوضح "إن الإجراءات التي يرثى لها والتي قام بها الجيش يمكن أن تكون جزءا من هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين، وقد ترقى إلى جرائم بحق الإنسانية".

وتسببت الهجمات على قوات الأمن في ولاية راخين الشمالية في تشرين أول/أكتوبر الماضي في شن حملة واسعة على السكان المضطهدين، ووجهت اتهامات إلى الجيش بقتل واغتصاب المدنيين، فضلا عن إحراق منازلهم.

وتنفي الحكومة هذه المزاعم، حيث دافعت عن تصرفات الجيش وقالت إنها "عمليات تطهير" للقضاء على من تصفهم ب"متشددي الروهينغيا".

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