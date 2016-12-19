البث الحي
منوعات

اجتماع ثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا في موسكو بشأن سوريا

19/12/2016

إيران اقترحت إجراء اللقاء بسبب الوضع في حلب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الاثنين أن وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا سوف يلتقون في العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء لإجراء مباحثات بشأن سوريا.

وقال قاسمي الاثنين إن بلاده اقترحت هذا اللقاء بسبب الوضع المتأزم في حلب.

وبحسب بيانات وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا"، سوف يلتقي وزراء دفاع الدول الثلاثة في موسكو أيضا الثلاثاء لإجراء مباحثات بشأن الوضع في حلب.

وأكد قاسمي أن المفاوضات المخطط لها في أستانة، عاصمة كازاخستان، بين المعارضة السورية وروسيا وتركيا ليس لها علاقة بلقاء وزراء الخارجية في موسكو.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)