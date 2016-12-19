اجتماع ثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا في موسكو بشأن سوريا

إيران اقترحت إجراء اللقاء بسبب الوضع في حلب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الاثنين أن وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا سوف يلتقون في العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء لإجراء مباحثات بشأن سوريا.

وقال قاسمي الاثنين إن بلاده اقترحت هذا اللقاء بسبب الوضع المتأزم في حلب.

وبحسب بيانات وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا"، سوف يلتقي وزراء دفاع الدول الثلاثة في موسكو أيضا الثلاثاء لإجراء مباحثات بشأن الوضع في حلب.

وأكد قاسمي أن المفاوضات المخطط لها في أستانة، عاصمة كازاخستان، بين المعارضة السورية وروسيا وتركيا ليس لها علاقة بلقاء وزراء الخارجية في موسكو.