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فيديو: الشرطة الألمانية تقبض على راكل المرأة بمحطة القطار

18/12/2016

ألقت السلطات الألمانية أمس السبت القبض على رجل بلغاري في السابعة والعشرين يشتبه في أنه الجاني في حادثة ركل امرأة بمحطة قطارات الأنفاق بالعاصمة برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل ضبط خلال جلوسه بإحدى الحافلات في محطة حافلات برلين.    

وأصدرت السلطات الألمانية يوم الخميس الماضي أمرا بالقبض على الرجل بتهمة الاعتداء البدني الجسيم.

كان الرجل وهو بلغاري الجنسية قام في نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي بتوجيه ركلة قوية إلى ظهر امرأة في محطة قطارات الأنفاق الكائنة بشارع هيرمانشتراسه (بحي برلين نويكولن) في غفلة منها خلال هبوطها سلالم المحطة، ما أدى إلى إصابتها بكسر في الذراع.

وكانت كاميرا المراقبة داخل المحطة سجلت الواقعة.

وذكر مارتن سيلتنر المتحدث باسم الادعاء العام لوكالة الأنباء الألمانية أن تفاصيل القبض على المشتبه فيه ستعلن في وقت لاحق مشيرا إلى أن المشتبه فيه نقل إلى القسم المختص بالشرطة الجنائية للتحقيق معه.

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