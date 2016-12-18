فيديو: استشهاد نجل أسير محرر برصاص الاحتلال في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد الشاب أحمد حازم عطا الريماوي (19 عاماً) من بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، في مواجهات مع الاحتلال أثناء اقتحامهم البلدة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب الريماوي الليلة الماضية خلال اقتحامهم البلدة.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر خلال مواجهات اندلعت في البلدة فجراً، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت إلا أنه فارق الحياة أثناء نقله.

وأضاف أن الشهيد أحمد هو نجل الأسير المحرر حازم الريماوي الذي قضى 14 عاماً ونصف العام، في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل 3 أشهر.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام مقطعاً مصوراً يرصد لحظات توديع الشاب بعد وفاته داخل مستشفى ياسر عرفات.