شاهدI إعلامية مصرية: البرادعي وراء تفجير الكنيسة البطرسية

اتهمت إعلامية مصرية نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي بالوقوف وراء الهجوم على الكنيسة البطرسية بالقاهرة الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصا.

واستشهدت الإعلامية رانيا ياسين في برنامجها على قناة فضائية خاصة بصورة للبرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو يمسك ساعة يد ويضعها على فمه.

ورغم أن الساعة كانت تشير إلى نحو الثانية عشرة إلا 7 دقائق، فقد اعتبرت ياسين أن الساعة تشير إلى الثانية عشرة إلا إحدى عشرة دقيقة، وأنه يشير إلى تاريخ وقوع الهجوم على الكنيسة في 11 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.