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شاهد: يوفنتوس يحسم القمة مع روما بهدف غونزالو هيغواين

17/12/2016

حسم يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمس الماضية مباراة القمة مع روما الثاني بهدف لمهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء هدف هيغواين في الدقيقة الرابعة عشرة من تسديدة قوية بيسراه من حدود المنطقة.

وهو الهدف العاشر لهيغواين في المركز الثالث لترتيب الهدافين خلف البوسني ادين دزيكو (روما) وماورو ايكاردو (انتر ميلان) ولكل منهما 12 هدفا، واندريا بيلوتي (تورينو) وله 11 هدفا.

وابتعد يوفنتوس بالصدارة رافعا رصيده إلى 42 نقطة، موسعا الفارق عن روما أقرب منافسيه إلى 7 نقاط.

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