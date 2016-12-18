شاهد: هدف ساؤول يمنح أتليتيكو فوزا على لاس بالماس

سجل ساؤول نيجيز في الشوط الثاني ليقود أتليتيكو مدريد للفوز 1- صفر بملعبه على لاس بالماس السبت ويمنح فريقه أول انتصار في أربع مباريات بجميع المسابقات.

وسدد ساؤول كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا في الدقيقة 59 ليتنفس أتليتيكو الصعداء بعد أسبوع عصيب ابتعد خلاله عن الصراع على القمة وفقد جهود الحارس يان أوبلاك للإصابة.

وكان ساؤول قريبا من افتتاح التسجيل لأتليتيكو في الشوط الأول لكن تسديدته ارتطمت بالقائم بينما في الجهة المقابلة سدد ماوريسيو ليموس مدافع لاس بالماس برأسه في العارضة.

وأهدر كيفن جاميرو فرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول لكن ساؤول نجح في تسجيل أول هدف لاتليتيكو في أربع مباريات والأول في ديسمبر/كانون الأول.

وقال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو "كانت سنة رائعة. تأهلنا إلى نهائي دوري أبطال أوربا، ونافسنا على لقب الدوري حتى النهاية وبلغنا مؤخرا دور الستة عشر في دوري الأبطال".

وأضاف "أنهى فريقي عامًا رائعًا ونافسنا على أعلى المستويات لخمس سنوات وهذا أمر صعب. ربما نمر بفترة غير مستقرة في الدوري هذا العام لكن على جمهور أتليتيكو أن يفخر بفريقه".

ويحتل أتليتيكو المركز السادس برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسيداد الذي فاز 2-صفر على مضيفه غرناطة بهدفين في الشوط الثاني عبر جون باوتيستا وخوانمي.