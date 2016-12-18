شاهد: مراسل إسرائيلي يتحدث من أمام منزل الزواري

انتقد نشطاء تونسيون وعرب تغطية القناة العاشرة الإسرائيلية لعملية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، من قلب تونس، رغم اتهام إسرائيل باغتياله.

وتداول النشطاء تقريرا للقناة العاشرة الإسرائيلية بثته من شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية تونس، حيث تحدث المراسل الإسرائيلي من العاصمة قبل أن ينتقل إلى مدينة صفاقس حيث كان يقيم الزواري وحيث وقعت عملية الاغتيال.

وأجرى المراسل في صفاقس لقاءات مع مواطنين تونسيين بشأن عملية الاغتيال.

كما ظهر المراسل وهو يتحدث من أمام منزل الزواري ويناقش تفاصيل عملية الاغتيال، ويشير إلى موقع اغتيال الزواري، وأثر الرصاصات في جدار منزله.

وأثار التقرير انتقادات واسعة وسط التونسيين، وسط الاتهامات الواسعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" بالوقوف وراء الاغتيال.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت أمس السبت انتماء الزواري لجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، وقالت إن الزواري شارك في تطوير برنامجها الخاص بالطائرات بدون طيار، والتي أطلق عليها اسم "أبابيل".