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شاهد: مانشستر سيتي ينتفض ويهزم أرسنال بهدفين

18/12/2016

أحرز ليروي ساني ورحيم سترلينغ هدفين في الشوط الثاني ليعوض مانشستر سيتي تخلفه بهدف باستاد الاتحاد ويهزم أرسنال 2-1 ويقلص الفارق مع تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى سبع نقاط.

وشكلت هذه النتيجة نهاية لأسبوع سيء لأرسنال حيث خسر صدارة المسابقة والنقاط الثلاث للمرة الثانية على التوالي في خمسة أيام بعد سقوطه 2-1 أمام إيفرتون يوم الثلاثاء الماضي.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الرابعة عندما وضع ثيو والكوت الكرة في الشباك في نهاية تحرك ثلاثي مميز، لكن الحال انتهى به مهزوما للمرة الثانية في خمسة أيام.

وكاد سيتي أن يدرك التعادل على الفور غير أن سترلينغ وضع كرة بضربة رأس بجوار القائم بقليل لكن الفريق بدا مترددا في الشوط الأول وكان يمكن أن تهتز شباكه مرة أخرى في حين لعب أرسنال بثقة.

وتحول سيتي إلى قوة هجومية لا يمكن إيقافها في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقيقة 47 عندما استغل ساني تمريرة ديفيد سيلفا الدقيقة ليسجل هدفه الأول منذ انتقاله مقابل 46 مليون جنيه استرليني (57.49 مليون دولار) من شالكه.

ولم تكن المفاجأة كبيرة عندما أحرز سترلينغ هدف الفوز في الدقيقة 71 بعدما تلقى كرة طويلة عابرة للملعب من كيفن دي بروين قبل أن يهيأ الكرة على قدمه اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية القريبة للحارس بيتر تشك.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2012 التي ينتصر فيها سيتي على استاد الاتحاد بعد إنهاء الشوط الأول متأخرا.

وقال سترلينغ "كان من الجيد أن أهز الشباك. بقينا في أجواء المباراة ونجحنا في الفوز".

وتراجع أرسنال بهذه الخسارة إلى المركز الرابع.

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