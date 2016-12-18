شاهد: ليستر ينتفض وينتزع التعادل 2-2 مع ستوك

حصل جيمي فاردي على بطاقة حمراء مثيرة للجدل لكن ليستر سيتي بعشرة لاعبين قام بانتفاضة رائعة ليعوض تأخره بهدفين ويتعادل 2-2 مع مضيفه ستوك سيتي اليوم السبت بعدما أظهر روحا قتالية كفريق بطل.

وطُرد مهاجم انجلترا بسبب تدخل بالقدمين في الدقيقة 28 رغم أنه لم يلمس مامي بيرام ضيوف لاعب ستوك وبدا أن ليستر فقد انضباطه في الملعب فحصل لاعبوه على ستة إنذارات إضافة للبطاقة الحمراء.

وأحرز بويان الهدف الأول لستوك من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد داني سيمسون وأضاف جو الين الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وكان كلاوديو رانييري الهادئ في المعتاد غاضبا للغاية من قرارات الحكم كريج بوسون لدرجة أن كاسبر شمايكل حارس ليستر تعين عليه ابعاد مدربه عن الحكم بين الشوطين.

وبعد الفوز على مانشستر سيتي الأسبوع الماضي ربما شعر ليستر بأن موسمه عاد للطريق الصحيح وأظهر شجاعة حقيقية ليقلص الفارق عبر ضربة رأس من البديل ليوناردو أويوا وسجل هدفا آخر بالرأس في الدقيقة 88 عن طريق دانييل أمارتي وهو هدفه الأول مع النادي.