شاهد: عِراك بين صاحبي دار جنائز على مريض مازال حيًا!

تقاتل اثنان من أصحاب دور الجنائز على مريض لا يزال على قيد الحياة، داخل مركز الصدمات النفسية بمستشفى صيني، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

وظل المريض متمسكاً بالحياة داخل المركز بمستشفى داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، وكان يخضع للعلاج وسط قلق أسرته، بينما خاض الرجلان متعهدا دار الجنائز، معركة متواصلة ووحشية تنافساً على تحضير المريض للحرق بعد موته!

ورصدت كاميرات المراقبة الرجلان وهما يتبادلان الركلات واللكمات للحصول على المريض، من دون الاكتراث بمشاعر أهله ولا بصدمة المريض الذي لم يزل خاضعاً للعلاج.

وتتلخص مهمة مديري الجنائز في الصين على توفير خدمات الحرق وتحضير المتوفي، كما أن بيوت العزاء هناك تحصل على مبالغ مالية كبيرة من العملاء.