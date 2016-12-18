شاهد: طفلة تبكي بحُرقة على دجاجتها القتيلة

التقطت أم فلبينية مقطعاً مصوراً يرصد رد فعل طفلتها بعدما قتل قِط الأسرة دجاجتها المفضلة، حيث دخلت الطفلة في نوبة نواح وبكاء هيستيرية وهي تحتضن دجاجتها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأرادت الأم توثيق اللحظة لتذكر بها ابنتها بطفولتها عندما تكبر، فقامت بتصوير الصغيرة وهي تبكي بحرقة إلى جوار الدجاجة المقتولة ثم تعانقها بشدة للمرة الأخيرة، كما عرض الفيديو أول لقاء جمع الطفلة بالدجاجة.

وأرادت الأم أيضاً أن تبين مدى صدق مشاعر الأطفال وعواطفهم البريئة تجاه كل ما يحبونه من أشياء والتي تمثل فقدان إحداها مأساة حقيقية ومسألة مدمرة بالنسبة لهؤلاء الصغار.