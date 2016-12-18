البث الحي
منوعات

شاهد: باريس سان جيرمان يسقط أمام جانجون بهدفين

17/12/2016

ازدادت أزمات باريس سان جيرمان حامل اللقب بعد هزيمته 1-2 أمام مضيفه جانجون ا السبت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ويحتل فريق المدرب أوناي إيمري الذي حصد نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات في الدوري المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 18 مباراة بعد أن هز يانيس ساليبور ونيل دي باو شباكه ليخسر للمرة الرابعة هذا الموسم.

وقلص أدينسون كافاني الفارق لباريس سان جيرمان قبل عشر دقائق من النهاية.

ويحتل جانجون المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وبدا جانجون في طريقه للتفوق على منافسه في الهجمات المرتدة ونجح في هز شباكه في الدقيقة 66 عندما سدد ساليبور كرة منخفضة في شباك الحارس الفونس أريولا بعد تمريرة من لوكا دو.

ومن هجمة مرتدة أخرى بعد أربع دقائق أضاف الفريق صاحب الأرض هدفه الثاني عبر دي باو من مدى قريب.

وقلص كافاني الفارق من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من لايفين كورزافا وهو الهدف 17 له في الدوري هذا الموسم.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ