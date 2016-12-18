شاهد: باريس سان جيرمان يسقط أمام جانجون بهدفين

ازدادت أزمات باريس سان جيرمان حامل اللقب بعد هزيمته 1-2 أمام مضيفه جانجون ا السبت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ويحتل فريق المدرب أوناي إيمري الذي حصد نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات في الدوري المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 18 مباراة بعد أن هز يانيس ساليبور ونيل دي باو شباكه ليخسر للمرة الرابعة هذا الموسم.

وقلص أدينسون كافاني الفارق لباريس سان جيرمان قبل عشر دقائق من النهاية.

ويحتل جانجون المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وبدا جانجون في طريقه للتفوق على منافسه في الهجمات المرتدة ونجح في هز شباكه في الدقيقة 66 عندما سدد ساليبور كرة منخفضة في شباك الحارس الفونس أريولا بعد تمريرة من لوكا دو.

ومن هجمة مرتدة أخرى بعد أربع دقائق أضاف الفريق صاحب الأرض هدفه الثاني عبر دي باو من مدى قريب.

وقلص كافاني الفارق من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من لايفين كورزافا وهو الهدف 17 له في الدوري هذا الموسم.