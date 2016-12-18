شاهد: امرأة تضرب شرطي مرور أعطاها مخالفة

اعتدت إندونيسية بالضرب على ضابط مرور بعد حصولها على مخالفة مرورية في أحد الشوارع بجاكرتا، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقامت السيدة بضرب شرطي المرور بشدة في لحظة مجنونة، غضباً من حصولها على مخالفة مرورية ومطالبتها بتسليم الغرامة، وأخذت تجذب الشرطي من زيه الرسمي حتى مزقت بعضه. كما أطاحت بحافظته وهاتفه المحمول اللذين كان يحملهما في يده ليسقطا على الأرض.

وعلى الرغم من قوة الاعتداء فإن الشرطي كان سلبياً تماماً فلم يدخل مع السيدة في نقاش ولا شجار، واكتفى فقط بمحاولة تجنبها والتحرك بعيداً عنها، في حين كانت تتجه نحو سيارتها وتعود مرة أخرى لضربه.

ومع استمرار هجوم السيدة على الشرطي كانت أبواق السيارات من خلفها تتصاعد لتحريك سيارتها التي توقفت في منتصف الشارع، وبالتالي عرقلت حركة سير السيارات لاسيما مع بدء الاعتداء وتجمهر الناس حولهما.