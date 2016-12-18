شاهد: إبراهيموفيتش يسجل هدفين في فوز يونايتد على وست بروميتش

كان زلاتان ابراهيموفيتش في قمة مستواه مجددا وهز الشباك مرتين ليمنح مانشستر يونايتد الذي تزداد ثقته الفوز 2- صفر على مضيفه وست بروميتش البيون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.

وأبلغ المهاجم السويدي البالغ عمره 35 عاما كاميرات التلفزيون سلفا بأنه يشعر كأنه شاب عمره 20 عاما وأسكت الجماهير بإستاد هوثورنز في الدقيقة الخامسة بعد أن حول تمريرة جيسي لينجارد العرضية الرائعة بضربة رأس داخل الشباك.

وأهدر وين روني فرصة تسجيل الهدف 249 ومعادلة الرقم القياسي ليونايتد المسجل باسم بوبي تشارلتون بعد أن أبعد بن فورستر محاولته لتصطدم بالعارضة.

وبعد أن أهدر لينجارد فرصة بتسديدة خارج المرمى ضمن ابراهيموفيتش الفوز ليونايتد في الدقيقة 56 بعد أن تجاوز اثنين من المدافعين قبل أن يطلق تسديدة اصطدمت بأحد المدافعين لتسكن الشباك مسجلا هدفه 16 هذا الموسم بجميع المسابقات.

وهذه أول مرة يحقق فيها يونايتد صاحب المركز السادس أربعة انتصارات متتالية وتساوى مع توتنهام الذي يحتل المركز الخامس في رصيد النقاط ولكل منهما 30 نقطة.