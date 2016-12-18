شاهد: "أحب الحياة" رسالة تحدي من ثائر سوري في حلب

من أعلى سطح مَشفى القدس بحي المشهد في مدينة حلب المحاصرة، بث الدكتور سالم أبو النصر رسالة غريبة إلى العالم.. رسالة تفاؤل من سوري ثائر محب للحياة رغم مرارة الواقع، رسالة يتحدى بها قاتلي إخوانه الأبرياء ووطنه الثائر، رافضاً كل معاني الإحباط والانكسار والعجز، مواجهاً الموت بحب الحياة!

ونشرت "شبكة شام" على صفحتها في موقع فيسبوك، مقطعاً مصوراً للرجل قال فيها "أنا إنسان قبل كل توصيف، أنا سوري ولي الشرف إني شاركت أهالي مدينتي طرطوس التظاهر بربيع 2011 مطالبين ولا نزال بالحرية، حرية الإنسان، الحرية المسؤولة وليس الفوضى التي اتُهمنا فيها".

وتابع "أنا هنا في حلب حيث يجب أن أكون، بحب أؤكد إن أنا بحب الحياة، وبحب إني أعيش.. الحياة فيها حاجات كتير حلوة، فرح وضحكة وابتسامة وإبداعات وطبيعة.. صح فيها شغلات كتير مؤلمة نلت منها نصيب كبير وغيري عانوا أكثر، لكن مع ذلك الحياة حلوة وتستحق أن تُعاش.. بأحبكم تعيشوها لأنها تستحق أن تعاش بكرامة.. بعدالة.. بحرية".