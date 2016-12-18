البث الحي
منوعات

شاهد: "أحب الحياة" رسالة تحدي من ثائر سوري في حلب

18/12/2016

من أعلى سطح مَشفى القدس بحي المشهد في مدينة حلب المحاصرة، بث الدكتور سالم أبو النصر رسالة غريبة إلى العالم.. رسالة تفاؤل من سوري ثائر محب للحياة رغم مرارة الواقع، رسالة يتحدى بها قاتلي إخوانه الأبرياء ووطنه الثائر، رافضاً كل معاني الإحباط والانكسار والعجز، مواجهاً الموت بحب الحياة!

ونشرت "شبكة شام" على صفحتها في موقع فيسبوك، مقطعاً مصوراً للرجل قال فيها "أنا إنسان قبل كل توصيف، أنا سوري ولي الشرف إني شاركت أهالي مدينتي طرطوس التظاهر بربيع 2011 مطالبين ولا نزال بالحرية، حرية الإنسان، الحرية المسؤولة وليس الفوضى التي اتُهمنا فيها".

وتابع "أنا هنا في حلب حيث يجب أن أكون، بحب أؤكد إن أنا بحب الحياة، وبحب إني أعيش.. الحياة فيها حاجات كتير حلوة، فرح وضحكة وابتسامة وإبداعات وطبيعة.. صح فيها شغلات كتير مؤلمة نلت منها نصيب كبير وغيري عانوا أكثر، لكن مع ذلك الحياة حلوة وتستحق أن تُعاش.. بأحبكم تعيشوها لأنها تستحق أن تعاش بكرامة.. بعدالة.. بحرية".

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ