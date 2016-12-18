خطأ لغوي في تغريدة لترمب يثير السخرية على الإنترنت

انهالت التعليقات الساخرة على تويتر إثر بث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، السبت، تغريدة تضمنت خطأً لغويًا أراد عبرها التنديد بمصادرة بيجين مسباراً أمريكاً في بحر الصين.

وكتب ترمب "الصين تسرق مسباراً للبحرية الأمريكية في المياه الدولية وتأخذه إلى الصين في تصرف غير مرؤوس"، بدلاً من "غير مسبوق".

وعلى الفور راجت عبارة "غير مرؤوس" على تويتر في الولايات المتحدة مع سيل من التعليقات الساخرة من ترمب.

وكتبت مؤلفة "هاري بوتر" البريطانية جي كي رولنغ "خطأ ترامب اللغوي- فعال بطريقة غير مرؤوسة".

وكتب آخر "عزيزي العالم، معظم الأمريكيين يرغبون حقاً في أن يكونوا غير مرؤوسين".

وصحح ترمب التغريدة بعد نحو ساعة، في حين انبرى أنصاره للدفاع عنه في وجه منتقديه داعين إلى الاهتمام بما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية أن سفينة صينية توقفت مساء الخميس على بعد 500 متر من سفينة أمريكية، وانتزعت مسباراً من اثنين لجمع المعلومات المتعلقة بحرارة المياه وملوحتها ونقائها.

وطلب البنتاغون من الصين إعادة المسبار فوراً، وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، السبت، إن الصين والولايات المتحدة تستخدمان القنوات العسكرية لإدارة هذه المسألة بالطريقة الملائمة.

وبعد ساعات من تغريدته الأولى، كتب ترمب على تويتر "يجب أن نقول للصين أننا لا نريد الطائرات من دون طيار التي سرقوها، فليحتفظوا بها".

وأثار ترمب في الأسابيع الأخيرة حفيظة بجين بعدما هدد بالتخلي عن سياسة "الصين الواحدة" التي تمنع الدول من إقامة علاقات مع تايوان واتهم الصين بالتلاعب بالعملة وهدد بفرض رسوم على البضائع الصينية.