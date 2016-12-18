البث الحي
منوعات

خطأ لغوي في تغريدة لترمب يثير السخرية على الإنترنت

18/12/2016
 

انهالت التعليقات الساخرة على تويتر إثر بث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، السبت، تغريدة تضمنت خطأً لغويًا أراد عبرها التنديد بمصادرة بيجين مسباراً أمريكاً في بحر الصين.

وكتب ترمب "الصين تسرق مسباراً للبحرية الأمريكية في المياه الدولية وتأخذه إلى الصين في تصرف غير مرؤوس"، بدلاً من "غير مسبوق".

وعلى الفور راجت عبارة "غير مرؤوس" على تويتر في الولايات المتحدة مع سيل من التعليقات الساخرة من ترمب.

وكتبت مؤلفة "هاري بوتر" البريطانية جي كي رولنغ "خطأ ترامب اللغوي- فعال بطريقة غير مرؤوسة".

وكتب آخر "عزيزي العالم، معظم الأمريكيين يرغبون حقاً في أن يكونوا غير مرؤوسين".

وصحح ترمب التغريدة بعد نحو ساعة، في حين انبرى أنصاره للدفاع عنه في وجه منتقديه داعين إلى الاهتمام بما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية أن سفينة صينية توقفت مساء الخميس على بعد 500 متر من سفينة أمريكية، وانتزعت مسباراً من اثنين لجمع المعلومات المتعلقة بحرارة المياه وملوحتها ونقائها.

وطلب البنتاغون من الصين إعادة المسبار فوراً، وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، السبت، إن الصين والولايات المتحدة تستخدمان القنوات العسكرية لإدارة هذه المسألة بالطريقة الملائمة.

وبعد ساعات من تغريدته الأولى، كتب ترمب على تويتر "يجب أن نقول للصين أننا لا نريد الطائرات من دون طيار التي سرقوها، فليحتفظوا بها".

وأثار ترمب في الأسابيع الأخيرة حفيظة بجين بعدما هدد بالتخلي عن سياسة "الصين الواحدة" التي تمنع الدول من إقامة علاقات مع تايوان واتهم الصين بالتلاعب بالعملة وهدد بفرض رسوم على البضائع الصينية.
 
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ