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الجبير ينفي تقليص الولايات المتحدة الدعم العسكري للسعودية

18/12/2016

شدد وزيرا خارجية كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة منع إيران من تهديد الاستقرار بعدد من المناطق، بالموازاة مع العمل على إنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إيران تشعل فتنا طائفية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض مع كيري، إن السعودية تطالب العالم بأن يعمل على منع إيران من زعزعة الاستقرار في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

وطالب الجبير الكونغرس الأميركي بإعادة النظر في قانون جاستا، نافيا أن تكون واشنطن قد أوقفت مبيعات أسلحة للسعودية.

من جانبه قال كيري إن واشنطن لن تسمح بأن تشكل إيران مصدرا لزعزعة الاستقرار.

وأضاف أن بلاده تنسق مع السعودية في العديد من الملفات الخاصة بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين لها قيمة كبيرة.

وعبّر كيري عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي ضرب عدن، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يبذل كل الجهود لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ومواجهة التهديد الذي يمس أمن واشنطن وأمن المنطقة بأكملها.

وقال المسؤول الأمريكي في المؤتمر الصحافي إن تنظيم الدولة في طريقه إلى الهزيمة.

وفي الشأن اليمني، قال جون كيري إن اجتماعنا اليوم في الرياض جاء بهدف الوصول إلى حل للأزمة اليمنية، وتحدث عن مقتل عشرة آلاف شخص بجانب ثلاثة ملايين آخرين أجبروا على الانتقال من أماكنهم.

وشدد على أنه يجب إنهاء الحرب في اليمن بشكل يحمي أمن السعودية، وأكد أن الشعب اليمني يحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجل.

وقال كيري "سنواصل مباحثاتنا مع الأصدقاء في السعودية والإمارات للإيفاء بالالتزامات الإنسانية في اليمن".

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