اتفاق جديد لإجلاء محاصري حلب

قال مسؤول التفاوض في المعارضة السورية المسلحة الفاروق أبو بكر إنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع النظام السوري وروسيا لإجلاء المدنيين من حلب المحاصرة، وأوضح أن عملية الإجلاء ستبدأ في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد.

وأشار أبو بكر -وهو قيادي في حركة أحرار الشام- إلى أن الاتفاق الجديد للإجلاء الكامل من حلب سيتم مقابل إجلاء عدد متفق عليه من الأشخاص من بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب، ومضايا والزبداني المحاصرتين من قبل مليشيا حزب الله اللبناني بريف دمشق.

من جهتها، أشارت شبكة شام نقلا عن مصدر بالمفاوضات، إلى أن المفاوضات الجارية حاليا لإخراج مدنيي حلب قد تجاوزت العقبات التي شابتها بسبب تدخل إيران. وأكد المصدر أن القوافل ستتحرك باتجاه أحياء حلب المحاصرة لمواصلة إخلائها.

وكان أبو بكر قال إن إيران أصرت على البدء بإخراج الجرحى والأعداد المتفق عليها من كفريا والفوعة -اللتين يحاصرهما جيش الفتح- ووصولها إلى مناطق النظام، قبل البدء في إجلاء أهالي حلب، وقبل خروج جرحى بلدتي مضايا والزبداني اللتين يحاصرهما حزب الله اللبناني وقوات النظام السوري في ريف دمشق الغربي.

وفي وقت سابق السبت، قال أبو بكر في تصريح للجزيرة إن المعارضة تطالب بوجود الأمم المتحدة كضمانة دولية أثناء تنفيذ الاتفاق.

من جهته، قال رئيس الجناح السياسي لحركة أحرار الشام منير السيال إن إيران ترهن استكمال عمليات الإجلاء من حلب بخروج أشخاص من الفوعة وكفريا في ريف إدلب.

وأفادت تقارير بأن إيران والمليشيات الموالية لها -بينها حزب الله اللبناني- يشترطون خروح 4000 من البلدتين المحاصرتين في إدلب، بينما وافقت المعارضة على خروج 400 فقط. وقد قالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله إن نحو ثلاثين حافلة توجهت إلى الفوعة وكفريا لإجلاء عدد من المدنيين.

وكانت إيران والمليشيات قد أسقطوا اتفاقين سابقين، واعترضوا الجمعة دفعة من المهجرين في معبر الراموسة جنوب غربي حلب، وقتلوا خمسة على الأقل منهم. وقال مراسلو الجزيرة إنه لم تتواجد يوم السبت أي من فرق الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر في معبر الراموسة، حيث يفترض أن تشرف على خروج دفعات من المحاصرين.