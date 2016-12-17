مصر تمنع عمر نجل أسامة بن لادن من دخول البلاد

عمر وزوجته البريطانية زينة (أرشيف)

قالت مصادر في مطار القاهرة إن السلطات منعت ابنا لأسامة بن لادن، مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة الراحل، من دخول مصر اليوم السبت ورحلته إلى تركيا.

وقال مصدر إن عمر بن لادن وصل إلى العاصمة المصرية على رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة القطرية الدوحة وإنه اختار ترحيله إلى تركيا بعدما رفضت السلطات إدخاله للبلاد.

وأضاف المصدر أن جهة أمنية كانت قد أضافت اسم عمر إلى قوائم الممنوعين من الدخول. ولم يذكر سببا للمنع.

وكان عمر قد عاش في مصر ومعه زوجته البريطانية بين عامي 2007 و2008 ثم غادرها، ومُنع من الدخول لدى عودته.

وعمر هو الابن الرابع لبن لادن الذي قتل في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في باكستان في مايو/أيار 2011، بعد شهور من اندلاع ثورات الربيع العربي.

وأقام عمر في أفغانستان معظم الوقت في الفترة بين عامي 1996 و2001، وهو أحد أفراد عائلة بن لادن المباشرين الذين تمردوا بشدة على أسامة بن لادن الذي يعتقد أن لديه حوالي 20 ابنا من زيجات مختلفة.