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مسؤول بأحرار الشام يتهم إيران بتعطيل اتفاق الإجلاء من حلب

17/12/2016

اتهم مسؤولون بالمعارضة السورية إيران ومسلحين تابعين لها بتعطيل اتفاق إجلاء مدنيين محاصرين في حلب.

وقال منير السيال رئيس الجناح السياسي لجبهة أحرار الشام المعارضة إن إيران تصر على السماح بخروج أناس من قريتي الفوعة وكفريا المحاصرتين قبل السماح باستئناف عمليات إجلاء سكان حلب.

وأضاف أن روسيا "فشلت في ضبط المليشيات الطائفية في حلب لإتمام الاتفاق وعليها الالتزام بتعهداتها".

وتابع: "إلى هذه الساعة تنتهز إيران وأدواتها الطائفية الحالة الإنسانية لأهلنا في حلب المحاصرة ويمنعون خروج المدنيين من حلب حتى يتم إجلاء مجموعاتهم من الفوعة وكفريا".

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