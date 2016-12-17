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فيديو: مسلحان يقتلان 5 نساء يعملن في مطار بأفغانستان

17/12/2016

قال مسؤولون أمنيون إن مسلحين مجهولين قتلا خمس حارسات أفغانيات يعملن في مطار قندهار بجنوب أفغانستان لدى توجههن للعمل في أحدث واقعة في سلسلة هجمات تستهدف النساء في البلاد.

وقال صميم خبالواك، المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار، إن الحارسات الخمس كن مسؤولات عن تفتيش المسافرات في مطار قندهار وعينتهن شركة أمنية خاصة.

وأشار إلى أن مسلحين يستقلان دراجة نارية تبعا المركبة وفتحا النار عليهن وقتلا الحارسات الخمس وسائقهن، موضحا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأوضح مدير مطار قندهار الدولي أحمد الله فيضي أن مهمة النساء كانت تفتيش المسافرات وحقائبهن عند الحاجز الأمني، مشيرا إلى أنهن تلقين تهديدات بالقتل من أشخاص بسبب طبيعة عملهن.

وعلى الرغم من أن المرأة الأفغانية حققت مكاسب مقدرة لحقوقها في التعليم والعمل منذ انهيار نظام طالبان عام 2001 تتزايد المخاوف من فقدان تلك المكاسب بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي العنف.

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