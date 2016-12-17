شاهد: نزلاء يسيطرون على جناحين بسجن بريطاني بعد أعمال شغب

قالت السلطات إن مئات من السجناء سيطروا على ما لا يقل عن جناحين بسجن في انجلترا في أحدث وأخطر اضطرابات في السجون البريطانية هذا العام.

وذكرت شركة "G4S" الخاصة التي تدير السجن أن الاضطرابات اندلعت في أحد سجون برمنجهام بوسط انجلترا والذي يسع 1450 نزيلا مما دفع العاملين للانسحاب، مشيرة إلى أنه تم إرسال ضباط إضافيين إلى السجن الذي بني عام 1849.

وقالت رابطة ضباط السجون التي تمثل العاملين بالسجن إن الواقعة شملت نحو 300 نزيل.

وذكرت شرطة ويست ميدلاندز في بيان "أن مجموعة مفاتيح تتيح الوصول إلى مناطق إقامة "السجناء" انتزعت من ضابط وأن المجرمين احتلوا منذ ذلك الحين بعض المنشآت الخاصة بالسكن واللياقة البدنية".

كما تم نشر ضباط مكافحة الشغب ووحدات من الكلاب البوليسية في محاولة لاستعادة السيطرة على الوضع.