شاهد: مقتل 13 عسكريا في انفجار وسط تركيا

أعلنت رئاسة الأركان التركية أن 13 عسكريا قتلوا وأصيب 55 في انفجار سيارة مفخخة، اليوم السبت، بجانب حافلة تُقل عسكريين أتراك قرب جامعة "أرجياس" التركية بولاية قيصري وسط البلاد.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم، وأوضح إردوغان في بيان أن "تنظيما إرهابيا انفصاليا" مسؤول عن الهجوم مشيرا إلى ارتباط مثل هذه الهجمات بالتطورات في العراق وسوريا.

ولم يرد أي إعلان رسمي بتبني التفجير إلا أن ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركي شبه الهجوم بتفجيري اسطنبول خارج استاد لكرة القدم تابع لفريق بشكطاش يوم السبت الماضي والذي أعلنت جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني المسؤولية عنه.

وقالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية إن الحافلة كانت متوقفة بسبب إشارة مرور حمراء قرب جامعة أرجيس في قيصرية عندما اقتربت منها سيارة ملغومة وانفجرت.

وكان مسلحون أكراد قد استهدفوا من قبل حافلات تقل عسكريين أو قوات أمن.

وقال وزير الدفاع فكري إشيق على تويتر إن تركيا ستضاعف الجهود لمحاربة "الإرهاب". وقال "سنحارب هؤلاء الجبناء".