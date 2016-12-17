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شاهد: مشجعو ناد كروي في إيران يهتفون ضد الأسد

17/12/2016

تظاهر مشجعون خلال مباراة لكرة القدم في مدينة الأحواز الإيرانية، مركز محافظة خوزستان (شمال غربي) مساء أمس الجمعة، ضد المجازر التي ترتكب في حلب، وهتفوا ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وتظهر المشاهد التي تداولها نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشجعي نادي فولاد، يهتفون ضد نظام الأسد، خلال مباراة أقيمت على ملعب الغدير في الأحواز.

وحمل المشجعون الأحوازيون لافتات كتبت عليها عبارات باللغة العربية مثل "حلب تباد"، و"كلنا معك يا حلب"، وهتفوا ضد بشار الأسد بعبارة "أخرج من سوريا يا بشار الأسد".

من جهة أخرى، توقف التلفزيون الحكومي الإيراني، عن البث المباشر، خلال نقله وقائع مباراة لكرة القدم بين فريق "تراكتور سازي" في تبريز، ومنافسه "سباهان"، وذلك بعد أن هتف المشجعون بعبارات مؤيدة لتركيا.
 

 

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