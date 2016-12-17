شاهد: تشلسي يواصل التقدم بفضل هدف كوستا في بالاس

مدد تشلسي المتصدر سلسلة انتصاراته إلى 11 مباراة متتالية ليعادل رقما قياسيا للنادي بعد أن سجل دييغو كوستا قرب نهاية الشوط الأول ليقوده للفوز 1- صفر على مضيفه كريستال بالاس اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقفز المهاجم الاسباني الدولي أعلى من الجميع ليقابل تمريرة عرضية من سيزار أزبليكويتا بضربة رأس داخل المرمى بعيدا عن متناول الحارس وين هينيسي في الدقيقة 43 وسط الضباب الذي خيم على استاد سلهورست بارك.

وهذا هو الهدف 13 لكوستا في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 50 هدفا مع تشيلسي بجميع المسابقات كما أنه الانتصار الثالث على التوالي بنتيجة 1-صفر لفريق المدرب أنطونيو كونتي الذي يدخل فترة عيد الميلاد مفعما بالثقة.

وبعد 17 مباراة حقق تشلسي 14 انتصارا وهو رقم قياسي لمدرب جديد في الدوري الممتاز ويتقدم بتسع نقاط على أرسنال وليفربول اللذين سيلعبان الأحد والاثنين ضد مانشستر سيتي وإيفرتون على الترتيب.

وهذه أول مرة يحقق فيها تشلسي 11 انتصارا متتاليا في موسم واحد إذ سبق له تحقيق العدد نفسه من الانتصارات في موسمين عام 2009.

ومع مواجهة بورنموث وستوك سيتي على ملعبه فإن الفريق اللندني ربما يقترب من الرقم القياسي للدوري الذي حققه أرسنال بالفوز في 14 مباراة متتالية.

وقال كونتي بعد المباراة "كنا نستحق الانتصار. لعبنا بتركيز كبير ضد فريق قوي بدنيا".

وأضاف "تحقيق 11 انتصارا على التوالي أمر رائع. أهم شيء أننا نلعب بشكل جماعي في كل لحظة من كل مباراة. عندما نعاني فإن الكل يعاني. أرى التزام اللاعبين يوميا".

واستحق تشلسي الفوز رغم أنه لم يفعل الكثير حتى افتتح كوستا التسجيل. وكانت أحداث الشوط الأول قاتمة كحالة الطقس لكن تشلسي تقدم بهدف جاء بسلاسة مذهلة، حين مرر إيدن هازارد إلى أزبليكويتا الذي أرسل كرة عرضية رائعة لكوستا ليحولها في الزاوية البعيدة.

وسيفتقد تشلسي جهود مهاجمه الإسباني أمام بورنموث بسبب الإيقاف بعد حصوله على إنذار مبكر.

وكان بالاس أكثر حيوية في الشوط الثاني لكنه لم يستطع تهديد مرمى تشلسي.