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شاهد : الضباب الدخاني يلف العاصمة الصينية

17/12/2016

أصدرت سلطات البيئة في الصين إنذارا باللون الأحمر يبدأ مساء الجمعة ويستمر حتى الأربعاء بعد تحذير من تراكم الضباب الدخاني في شمال الصين.

وأمرت حكومة مدينة بيجين ألف و200 مصنع قرب العاصمة الصينية بما في ذلك مصفاة نفط تديرها شركة حكومية ومصنع للمواد الغذائية بالإغلاق أو خفض الإنتاج بعد صدور أعلى تحذير من تلوث الهواء.

وحظرت العاصمة الصينية وغيرها من مدن الشمال سير نصف المركبات في شوارع المدينة، وأمرت مصانع ومدارس ومواقع بناء بإغلاق أبوابها لمدة خمسة أيام بسبب حالة التأهب القصوى للضباب الدخاني.

وخفضت الخطوات الطارئة بشكل كبير حركة المرور في بيجين اليوم، على الرغم من أن تأثيرها لم يكن واضحا في الحد من تلوث الهواء، حيث أنه وبحلول منتصف اليوم لفّت العاصمة طبقة خانقة من الضباب الدخاني، مع ارتفاع معدلات الجسيمات الملوثة للهواء إلى أكثر من 10 أضعاف المستوى الآمن لدى منظمة الصحة العالمية.

وينتاب السكان مشاعر مختلطة وقلق تجاه القيود التي فرضت عليهم.

حالة التأهب التي تنتهي يوم الأربعاء هي الأولى التي تصدر هذا العام وتأتي في وقت تكثف فيه محطات التدفئة التي تعمل بالفحم من عملها.

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