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سي آي إيه تعتذر لتركيا بعد اتهام بشراء النفط من تنظيم الدولة

17/12/2016

سي آي إيه تعتذر لتركيا

اعتذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" رسمياً لأنقرة بسبب اتهامات سابقة لتركيا بشراء النفط من تنظيم الدولة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية خلال تصريح لمراسلين دبلوماسيين، حول التطورات في حلب، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قدم أيضا اعتذارا شفهيا من تركيا بعد اتهامه لها بشراء النفط من تنظيم الدولة عام 2014.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد اتهم تركيا عام 2014 خلال اجتماع بالأمم المتحدة، قائلاً إن لديه وثائق مصدرها وكالة الاستخبارات المركزية تثبت قيام تركيا بشراء البترول من تنظيم الدولة.

وطالبه وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو حينها بإظهار تلك الوثائق، موضحاً أن هذه مجرد شائعات أطلقتها بعض الجهات عقب توتر العلاقات بينها وبين تركيا.

بعد عدة أشهر لم تقم الولايات المتحدة بنشر هذه الوثائق ما دفع وزير الخارجية التركي، خلال أحد الاجتماعات الدولية، إلى مطالبة الولايات المتحدة بنشر تلك الوثائق أو الاعتذار رسميا لتركيا.

وقام وزير الخارجية الأمريكي بالاعتذار لتركيا، ثم قامت وكالة الاستخبارات المركزية، بتقديم اعتذار رسمي مكتوب لأنقرة.

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