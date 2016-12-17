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رئيس الفلبين: باي باي أمريكا.. لا نحتاج لأموالكم

17/12/2016

رئيس الفلبين..باي باي أمريكا..لا نحتاج أموالكم

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إن على الولايات المتحدة أن تستعد لإلغاء اتفاق عسكري يسمح لواشنطن بنشر قواتها وعتادها العسكري لإجراء مناورات في البلاد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقب عودته من زيارتين لكمبوديا وسنغافورة، "لا نحتاج إليكم… استعدوا للرحيل عن الفلبين. استعدوا للإلغاء الحتمي للاتفاق."

وتابع "باي باي أمريكا… اعملوا على البروتوكولات التي ستخرجكم في النهاية من الفلبين" مضيفا أن قراره سيصدر "في أي يوم قريبا" بعد مراجعة اتفاق عسكري آخر.

وأضاف "لا نحتاج أموالكم ، الصين قالت إنها ستزودنا بالكثير من الأموال… السياسة في جنوب شرق آسيا تتغير."

لكن دوتيرتي أشار إلى أن العلاقات قد تتحسن عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب السلطة.

وقال دوتيرتي "يعجبني كلامك إنه مثل كلامي تماما… نعم سيدي الرئيس، نحن متشابهان والطيور على أشكالها تقع."

وركز الرئيس الفلبيني هجومه على الإدارة الأمريكية الحالية بعد أن انتقدته بسبب تقارير عن عمليات قتل دون محاكمة في حملته للقضاء على المخدرات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين أطلعوا على تصريحات دوتيرتي؛ لكن الولايات المتحدة "لم تتلق أي طلبات رسمية من مسؤولين فلبينيين لتغيير أي من قضايا التعاون الثنائي الكثيرة."

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