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السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية شملت تعديلات بالمجلس العسكري

17/12/2016

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أربعة قرارات جمهورية تتضمن حركات تنقلات داخل المجلس العسكري.

وشملت حركة التنقلات تعيين الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومى الترّاس ، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية بعد أن كان يشغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي.

وكذلك تعيين الفريق أسامة منير محمد ربيع، نائباً لرئيس هيئة قناة السويس، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات البحرية.

كما عين اللواء بحرى أ.ح / أحمد خالد حسن سعيد، قائداً للقوات البحرية بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية.

وعين السيسي اللواء أركان حرب على فهمى محمد على فهمى، قائداً لقوات الدفاع بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان قوات الدفاع الجوي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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