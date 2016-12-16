مصر: اعتقال 14 شخصا بزعم تحريضهم على فيسبوك

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية يكثفون جهودهم لمتابعة ما وصفتها بالصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوكالة أن ذلك القطاع ألقى القبض على 14 شخصا بزعم قيامهم بإنشاء عدد من الصفحات والحسابات المحرضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى غلق 163 حسابا.

وتعاني مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية من موجة قمع غير مسبوق بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث يقبع في السجون المصرية أكثر من أربعين ألف معارض سياسي إضافة إلى وضع عدد من القوانين عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموزعام 2013 والتي تعمل على تقييد الحريات وتجريم التظاهر حسب مراقبين.