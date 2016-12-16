البث الحي
منوعات

مصر: اعتقال 14 شخصا بزعم تحريضهم على فيسبوك

16/12/2016

مصر: اعتقال 14 شخصا بزعم تحريضهم على فيسبوك

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية يكثفون جهودهم لمتابعة ما وصفتها بالصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوكالة أن ذلك القطاع ألقى القبض على 14 شخصا بزعم قيامهم بإنشاء عدد من الصفحات والحسابات المحرضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى غلق 163 حسابا.

وتعاني مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية من موجة قمع غير مسبوق بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث يقبع في السجون المصرية أكثر من أربعين ألف معارض سياسي إضافة إلى وضع عدد من القوانين عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموزعام 2013 والتي تعمل على تقييد الحريات وتجريم التظاهر حسب مراقبين.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)