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شاهد: زعماء الاتحاد الأوربي يتجاهلون رئيسة وزراء بريطانيا

16/12/2016

أظهرت لقطات تليفزيونية تعرض رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لموقف محرج خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث تجاهلها جميع زعماء الاتحاد.

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير لها إن زعماء الاتحاد الأوربي أداروا ظهورهم لـ"ماي" بطريقة باردة.

وأضافت الصحيفة أيضا أنه خلال وصول 27 من قادة الاتحاد قاموا بتحية بعضهم البعض، فيما تركت رئيسة الوزراء البريطانية وحدها من دون الحديث مع أي أحد.

وصوت البريطانيون في يونيو/ حزيران الماضي لصالح الخروج من دول الاتحاد الأوربي بواقع 52 %، مقابل 48 % أيدوا البقاء فيه.

 

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