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شاهد: التحالف يدمر 14 دبابة استولى عليها تنظيم الدولة بتدمر

16/12/2016

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة إنه دمر 14 دبابة وقطع مدفعية ومنظومة مدفعية مضادة للطائرات وأسلحة أخرى قرب مدينة تدمر السورية بعد انتزاع التنظيم السيطرة على المدينة من القوات السورية والروسية في وقت سابق هذا الشهر.

وأظهرت لقطات بثتها وزارة الدفاع ضربة جوية على دبابة وقطعة مدفعية يعتقد أنها تخص مجموعة من التنظيم.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إن الضربات نفذت الخميس. وجاءت الضربات عقب تحذير من الجيش بأنه قد يوجه ضربات تستهدف أسلحة يعتقد أنها تشكل خطرا على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.

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