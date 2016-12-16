تعرف على الدول الأولى عالميا في سرعة الإنترنت

أظهر تقرير صدر اليوم (الجمعة) أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الأولى من بين الدول الرئيسية في العالم من حيث سرعة الإنترنت.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن تقرير صادر عن شركة "أكاماي كوريا" الخاصة بشبكة توصيل المحتوى والخدمات السحابية، أن متوسط سرعة الإنترنت في كوريا الجنوبية بلغ في الربع الثالث من العام الجاري 26.3 ميغابايت في الثانية، لتحتل المرتبة الأولى عالميا للربع الـ11 على التوالي.

وتليها هونغ كونغ 20.1 ميغابايت في الثانية، والنرويج 20 ميغابايت في الثانية ، حسب يونهاب.

وبلغ متوسط سرعة الإنترنت في العالم 6.3 ميغابايت في الثانية في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أسرع بمقدار 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الأول من حيث نسبة توزيع الإنترنت ذات النطاق العريض بسرعات 10 ميغابايت في الثانية، و15 ميغابايت في الثانية، و25 ميغابايت في الثانية.

