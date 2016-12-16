البث الحي
منوعات

تعرف على الدول الأولى عالميا في سرعة الإنترنت

16/12/2016

أظهر تقرير صدر اليوم (الجمعة) أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الأولى من بين الدول الرئيسية في العالم من حيث سرعة الإنترنت.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن تقرير صادر عن شركة "أكاماي كوريا" الخاصة بشبكة توصيل المحتوى والخدمات السحابية، أن متوسط  سرعة الإنترنت في كوريا الجنوبية بلغ في الربع الثالث من العام الجاري  26.3  ميغابايت في الثانية، لتحتل المرتبة الأولى عالميا للربع الـ11 على التوالي.    

وتليها هونغ كونغ 20.1 ميغابايت في الثانية، والنرويج 20 ميغابايت في  الثانية ، حسب يونهاب.

وبلغ متوسط سرعة الإنترنت في العالم 6.3 ميغابايت في الثانية في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أسرع بمقدار 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الأول من حيث نسبة توزيع الإنترنت ذات  النطاق العريض بسرعات 10 ميغابايت في الثانية، و15 ميغابايت في الثانية،  و25 ميغابايت في الثانية.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)