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الصين تحتجز غواصة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

16/12/2016

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن البحرية الصينية احتجزت غواصة أمريكية غير مأهولة في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالات الأنباء عن المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة قدمت احتجاجا رسميا وطلبت عودة الغواصة التي "صادرتها الصين قبالة سواحل الفلبين".

وقال المسؤول إن الواقعة حدثت في 15 من ديسمبر/ كانون الأول بينما كانت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ومتخصصة في علوم المحيطات على وشك انتشال الغواصة.

وأوضح المسؤول أن الغواصة متخصصة في قياس ملوحة المياه وحرارتها، وهي معلومات تعد حيوية بالنسبة للغواصات الأمريكية، مشيرا إلى أن مدنيين كانوا يقومون بتشغيل الغواصة، أو المسبار، بالرغم من تبعيتها لسلاح البحرية الأمريكية.

وتتنازع دول عدة مثل الصين والفيليبين وفيتنام على السيطرة على بحر الصين الجنوبي. وأقامت الصين جزرا اصطناعية في المنطقة فيما تقوم أمريكا بتسيير دوريات قبالة هذه المنشآت.

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