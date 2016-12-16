إعادة قضية "سيسي" للقضاء في فضيحة شريط جنسي

غبريل سيسي مهاجم ليفربول السابق

قال مصدر قضائي اليوم الجمعة أن محكمة فرنسية رفضت طلبا من كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لوقف محاكمته في مزاعم ابتزاز ماتيو فالبوينا زميله في المنتخب الفرنسي لكرة القدم باستخدام شريط جنسي.

وذكر مصدر قريب من التحقيقات أن الأمر يتضمن شريطا فاضحا تم تصويره بالهاتف لفالبوينا. وتقول مصادر في الشرطة إن اسم بنزيمة ورد خلال التسجيلات الهاتفية فيما يخص التحقيق الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.

ونفى بنزيمة ارتكاب أي مخالفات.

كما ألغت محكمة الاستئناف في فرساي حكما سابقا لصالح غبريل سيسي مهاجم ليفربول السابق في القضية نفسها وأعادت الأمر إلى قاض ربما يقرر فتح تحقيق رسمي معه.

وطالب الادعاء بفتح تحقيق رسمي مع سيسي لكن صدر قرار قضائي برفض الطلب.

وذكر المصدر القضائي أن "هذا يمهد الطريق للتحقيق مع غبريل سيسي. ولكن الأمر لا يتم تلقائيا".