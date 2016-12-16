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إعادة قضية "سيسي" للقضاء في فضيحة شريط جنسي

16/12/2016
غبريل سيسي مهاجم ليفربول السابق

قال مصدر قضائي اليوم الجمعة أن محكمة فرنسية رفضت طلبا من كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لوقف محاكمته في مزاعم ابتزاز ماتيو فالبوينا زميله في المنتخب الفرنسي لكرة القدم باستخدام شريط جنسي.

وذكر مصدر قريب من التحقيقات أن الأمر يتضمن شريطا فاضحا تم تصويره بالهاتف لفالبوينا. وتقول مصادر في الشرطة إن اسم بنزيمة ورد خلال التسجيلات الهاتفية فيما يخص التحقيق الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.

ونفى بنزيمة ارتكاب أي مخالفات.

كما ألغت محكمة الاستئناف في فرساي حكما سابقا لصالح غبريل سيسي مهاجم ليفربول السابق في القضية نفسها وأعادت الأمر إلى قاض ربما يقرر فتح تحقيق رسمي معه.

وطالب الادعاء بفتح تحقيق رسمي مع سيسي لكن صدر قرار قضائي برفض الطلب.

وذكر المصدر القضائي أن "هذا يمهد الطريق للتحقيق مع غبريل سيسي. ولكن الأمر لا يتم تلقائيا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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