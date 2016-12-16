أمريكا ترفع مكافأة المخصصة لرأس البغدادي إلى 25 مليون دولار

قالت وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة زادت قيمة المكافأة المخصصة لمن يدلي بمعلومات تقودها إلى زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي إلى 25 مليون دولار.

وأضافت الولايات المتحدة عام 2011 البغدادي إلى قائمة الإرهاب الأمريكية التي تضم مطلوبين للولايات المتحدة وأعلنت عن مكافأة تبلغ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقودها إليه.

وقالت الوزارة إن التهديد الذي يشكله البغدادي "زاد بشكل كبير" وأن تنظيم الدولة في ظل زعامة البغدادي أصبح "مسؤولا عن مقتل الآلاف من المدنيين في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين ذلك عمليات القتل الوحشي للعديد من الرهائن المدنيين من اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".