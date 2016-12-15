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فيسبوك تشدد إجراءاتها ضد نشر الأخبار الكاذبة

15/12/2016

فيسبوك تشدد إجراءاتها ضد نشر الأخبار الكاذبة

تعتزم شركة "فيسبوك" تشديد إجراءاتها ضد نشر الأخبار الكاذبة، بعد الانتقادات التي وجهت إليها بشأن دورها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت فيسبوك، التي تعد أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في العالم اليوم لخميس، إن من بين تلك الإجراءات تيسير الإبلاغ عما يسمى أخبارا مختلقة.

وأضافت الشركة أنها ستعمل فوق ذلك بالتعاون مع متخصصين في فحص حقائق الأخبار المنشورة.

وذكرت الشركة أنها ستعدل القواعد التي يتم على أساسها تحديد المواد التي يمكن أن تظهر في خانة الأخبار التي يكتبها الأعضاء.

وقال المدير المسؤول في فيسبوك آدم موسيري في تدوينة له إنه في حال لم  يشارك المستخدمون مقالة ما بعد قراءتهم لها، فإن ذلك يعد إشارة تحذير يجب مراعاتها في تصنيف الشركة لها.

 كانت الشركة تعرضت لانتقادات حادة بعد ما تردد عن قيام البعض باختلاق  أخبار تثير الانتباه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة، وحققوا من خلالها فوائد كبيرة، بعد أن تبادلها المستخدمون عقب قراءتهم لها حيث صب جزء كبير من مكاسب الإعلانات في جيوب المؤلفين.

     

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