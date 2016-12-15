فيديو: شهادة من الدفاع المدني حول إجلاء جرحى حلب

أكد حسن حاج إبراهيم، أحد العاملين في الدفاع المدني بحلب، على استهداف قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية لقافلة إجلاء الجرحى من حلب، ما خلف 4 إصابات، وفق مقطع مصور نشرته "شبكة شام" على صفحتها بفيسبوك.

وقال إن قوات النظام السوري ومليشياته أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على سيارات الإسعاف أثناء نقل الجرحى على معبر الراموسة المحدد لإجلاء المصابين.

وأضاف إبراهيم أن السيارات بادرت بالانسحاب ومعاودة الإجلاء أكثر 3 مرات لكن تكرر إطلاق النار في المرات الثلاث، حتى أصيب 4 ممن بداخل سيارات الإسعاف بينهم حالات بين الحياة والموت.

وأكد أنه لا وجود نهائياً للصليب الأحمر ولا للأمم المتحدة ولا لأي منظمة عالمية للإشراف على عملية الإجلاء وضمان سلامة الجرحى والمدنيين.

ولفت إلى أن مهمة الدفاع المدني إزالة السواتر وفتح الطريق لإخراج المصابين من مدينة حلب المحاصرة.