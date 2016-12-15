صورة.. إعلامي مصري يعرض استطلاع رأي "فريد من نوعه"

الإعلامي المصري أحمد موسى

عرض الإعلامي المصري "أحمد موسى" استطلاع رأي لمشاهدي برنامجه على قناة "صدى البلد" الفضائية أمس الثلاثاء.

وجاءت صيغة الاستطلاع كالتالي "كيف ترى الأداء الأمني في كشف الخلية الإخوانية الإرهابية مرتكبة تفجير الكنيسة البطرسية؟ فيما جاءت الاختيارات بين (ممتاز- جيد جدا- جيد).

ويأتي السؤال في صيغة اتهام مسبق موجه إلى جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن العملية، رغم إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عنها، كما خلت الاختيارات التي من المفترض أن يجيب عنها المشاهدون من أي تقييم سلبي، إذ افترضت القناة مسبقا أن المشاهدين سيختارون تقييما إيجابيا فقط، دون أن يترك خيارا لتحميل أجهزة الأمن أي احتمال فشل أو تقصير.

وكان 28 شخصا قد قتلوا بعد تفجير وقع داخل الكنيسة البطرسية بالقاهرة، وسط اتهامات لوزارة الداخلية بالتقصير الأمني في تأمين الكنيسة. لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أن حادث تفجير الكنيسة البطرسية ليس ناتجا عن تقصير أمني.