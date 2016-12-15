شاهد: لاعب يقنع الحكم بإلغاء ضربة جزاء لصالح فريقه !

أقنع أحد اللاعبين الحكم بالعدول عن قراره بمنح فريقه ركلة جزاء خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الخامسة لكرة القدم في ألمانيا.

واحتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق "إف سي بوخولت" بعد سقوط مهاجم الفريق توني مونوز في منطقة جزاء فريق "بومبيرغ" وسط اعتراض لاعبي الأخير.

ولكن مونوز، الأسباني الجنسية، توجه إلى الحكم واعترف بأنه لم يتعرض للعرقلة ما حدا بالحكم للعدول عن قراره وإلغاء ركلة الجزاء.

وكان فريق بوخولت في أمس الحاجة لهدف لحظتها حيث كان الخصم متقدما بهدفين دون رد. وخسر بوخولت المباراة بثلاثة أهداف لهدف.